В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве полицейского

В Ленинградской области сотрудники полиции задержали 19-летнего подозреваемого в убийстве оперуполномоченного из Кингисеппа. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что молодого человека, уроженца райцентра Сланцы, задержали в лесном массиве Сланцевского района, где он скрывался в течение нескольких часов.

Убийство полицейского произошло 23 апреля около 11:30 мск у дома № 22, расположенного на проспекте Карла Маркса. Во время попытки задержания подозреваемый напал на полицейского с ножом, в результате чего сотрудник правоохранительных органов получил смертельное ранение. Преступник воспользовался моментом и скрылся с места.

Волк уточнила, что после получения сообщения о преступлении весь личный состав полиции Кингисеппского района был поднят по тревоге. Для задержания потенциального убийцы была развернута масштабная операция с передачей ориентировок в соседние районы.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия.

Ранее газета The New York Post (NYP) сообщила, что в США грабитель предложил полицейским выпить во время погони.