В Дмитровском округе завершат возведение завода по производству сыров и сухих молочных продуктов

ООО «Звезда Подмосковья» продолжает строительство завода по производству сыра и сухих молочных продуктов на территории агропарка «Сырная долина» в Дмитровском округе, работы планируют завершить в 2025 году. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.