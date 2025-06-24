В Дмитровском округе завершат возведение завода по производству сыров и сухих молочных продуктов
Завод по производству сыров достроят в Дмитровском округе
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
ООО «Звезда Подмосковья» продолжает строительство завода по производству сыра и сухих молочных продуктов на территории агропарка «Сырная долина» в Дмитровском округе, работы планируют завершить в 2025 году. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«С 2021 года Подмосковье — лидер в стране по производству сыра. С каждым годом мы наращиваем объемы выпуска, поэтому нам важно расширять производственные мощности. <...> Сейчас на площадке ООО «Звезда Подмосковья» реализуется инвестиционный проект», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
В ведомстве уточнили, что реализация этого проекта позволит создать 135 дополнительных рабочих мест. На заводе смогут выпускать 4,5 тыс. тонн сыра и 14,6 тыс. тонн сыворотки ежегодно, в запуск вложат более 1,5 млрд рублей.
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