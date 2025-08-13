В Дмитровском поставили на кадастр корпус в ЖК «Экоград Новый Катуар»

В ЖК «Экоград Новый Катуар» Дмитровского округа поставили на кадастровый учет новый дом со встроенной поликлиникой. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

После постановки на кадастр дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только. Площадь корпуса превысила 16,3 тыс. кв. м, 13-этажный дом рассчитан на 364 квартиры. В проекте, помимо поликлиники, также предусмотрен детский сад на 80 мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.