В Дмитровском задержали иностранку, подозреваемую в краже денег у пенсионерки

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Дмитровскому округу задержали 30-летнюю гражданку одной из стран ближнего зарубежья, которую подозревают в краже денег у 86-летней местной жительницы. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что в декабре 2024 года пенсионерке позвонила неизвестная под видом сотрудницы Пенсионного фонда. Она сообщила, что к ней домой вскоре придет социальный работник. Последняя рассказала женщине о проведении денежной реформы, в связи с которой необходимо обменять все имеющиеся наличные деньги на новые купюры. Так ей удалось похитить 295 тыс. рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ. Полицейские установили личность подозреваемой, которая уехала из России после совершения преступления. В мае 2025 года она вернулась в страну, после чего ее задержали в Реутове. По ее словам, похищенные деньги она потратила на личные нужды. Теперь ей грозит заключение под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.