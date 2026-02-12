В Долгопрудном для участников СВО организовали экскурсию на местное предприятие
Бойцы СВО посетили с экскурсией предприятие в Долгопрудном
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный]
В Долгопрудном для бойцов СВО и их семей организовали экскурсию на местное предприятие. Поездка состоялась в рамках программы «Промышленный туризм», передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Военнослужащие и их семьи побывали на фармацевтическом заводе. Там им представили производственные помещения и лаборатории, рассказали о процессе создания препаратов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность оперативного и удобного предоставления услуг участникам СВО.