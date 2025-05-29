В Долгопрудном к новому учебному году откроют новый корпус гимназии

На Молодежной улице в Долгопрудном к началу нового учебного года откроют новую пристройку к гимназии № 13, стройготовность объекта превысила 65%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 75 рабочих и три единицы техники. Строители ведут фасадные работы, внутри здания подготовку стен под окраску, укладку плитки, монтаж подвесных потолков, устройство инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», новый корпус будет рассчитан на 300 мест. Площадь трехэтажного здания составит более 1,9 тыс. кв. м. В нем разместят учебные кабинеты, медицинский и пищеблоки, актовый и спортивный зал, на прилегающей территории — площадки с теневыми навесами, игровые и спортивные комплексы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.