В Долгопрудном к новому учебному году откроют школу в микрорайоне Центральный

В микрорайоне Центральный города Долгопрудного построили новую общеобразовательную школу, рассчитанную на 550 мест, после банкротства застройщика «Урбан групп» объект взял в работу Фонд развития территорий. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Образовательное учреждение готово к передаче в муниципальную собственность, школьники пойдут сюда 1 сентября 2025 года. Здание разделено на блоки для начальной школы, для учеников 5–11 классов и общешкольные помещения. Для школьников обустроили спортивные залы, пищеблок, актовый зал, библиотечно-информационный центр и медицинские кабинеты. На прилегающей территории есть центральное общественное пространство и спортивная зона с беговыми дорожками, площадками для волейбола и баскетбола, полосой препятствий и универсальными игровыми площадками.

