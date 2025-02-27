В Долгопрудном к новому учебному году завершат строительство нового корпуса гимназии

В Долгопрудном на улице Молодежная продолжается строительство нового корпуса Гимназии № 13, рассчитанного на 300 мест, работы завершат к началу нового учебного года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 56 рабочих и четыре единицы техники. Строители ведут работы по кладке наружных стен и перегородок, устройство кровли», — говорится в сообщении.

Стройготовность объекта превысила 40%, работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. В здании будет три этажа, в нем обустроят учебные классы, актовый зал, пищеблок, спортивный зал и другие помещения, на прилегающей территории — групповые площадки с теневыми навесами, детскими игровыми и спортивными комплексами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.