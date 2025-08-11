В Долгопрудном молодая семья приобрела квартиру по жилищной программе

Молодая семья из из Егорьевска Алексей и Елена Чановы приобрела квартиру в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» областной государственной программы «Жилище». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В ведомстве уточнили, что пара купила двухкомнатное жилье в Долгопрудном, в котором теперь собирается сделать ремонт.

«Конечно, платить за свою квартиру и жить в ней гораздо приятнее, чем снимать. Не скажу, что процесс выбора и покупки жилья был для нас легким и быстрым, были свои трудности», — отметила Елена.

Участниками программы могут стать молодые жители Подмосковья в возрасте до 35 лет, которые нуждаются в жилье и имеют доход, позволяющий оплатить 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.