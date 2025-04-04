В Долгопрудном на треть завершили капремонт седьмой школы

На Лихачевском шоссе в Долгопрудном округе продолжается капитальный ремонт школы № 7, стройготовность объекта превысила 33%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте работают 115 человек и три единицы техники. Строители ведут отделочные и кровельные работы: устройство внутренних перегородок, кладка парапета, штукатурка и стяжка. Также на объекте ведется монтаж инженерных коммуникаций», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к началу нового учебного года.

Площадь школы составляет более 4,5 тыс. кв. м. В ней проведут кровельные и фасадные работы, устройство входной группы, замену систем отопления, вентиляции, канализации и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.