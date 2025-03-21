В Долгопрудном наполовину завершили строительство нового корпуса гимназии

В Долгопрудном на улице Молодежной продолжается строительство нового корпуса гимназии № 13, рассчитанного на 300 мест, стройготовность объекта достигла 50%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Строители завершили монолитные работы, в настоящий момент занимаются внутренней отделкой помещения, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций, ведут работы по устройству витражей и кровли, приступили к фасадным работам», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к началу нового учебного года.

В здании будет три этажа, для школьников обустроят учебные кабинеты, группы продленного дня, медицинский блок, актовый зал, пищеблок, спортивный зал. На прилегающей территории появятся групповые площадки, детские игровые и спортивные комплексы, проезды и тротуары.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.