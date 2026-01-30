В Долгопрудном обновят детский сад «Звездочка»

На улице Пацаева, д. 3а, в Долгопрудном, продолжается капитальный ремонт детского сада № 6 «Звездочка», подрядчик приступил к этапу общестроительных работ. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья», их завершат в 2026 году.

Здание построили в 1980 году, его площадь составляет 2,4 тыс. кв. м. В нем проведут устройство фундамента новой входной группы, работы по устройству внутренних перегородок, монтаж инженерных сетей, приведут в порядок прилегающую территорию и не только.

