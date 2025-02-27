В Долгопрудном построят новый учебный корпус седьмой школы

На Лихачевском шоссе в Долгопрудном продолжается строительство нового корпуса школы № 7, строители выполняют общестроительные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета. Площадь объекта составит 20,6 тыс. кв. м, он будет рассчитан на 1,5 тыс. мест. Корпус соединят со школой теплым переходом.

Для школьников обустроят актовый зал, многофункциональные спортивные залы, медицинский блок, библиотечно-информационный центр, пищеблок полного цикла с обеденным залом и других помещения. Открыть корпус планируют в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.