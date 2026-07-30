В Долгопрудном стартовали монолитные работы по строительству нового корпуса школы

Монолитные работы по строительству нового корпуса школы начались в Долгопрудном

Официально

Фото: [Министерство строительного комплекса Московской области]

В Долгопрудном специалисты приступили к монолитным работам по строительству нового корпуса школы № 7. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Раскрыт первый участок котлована, и на текущей неделе, согласно графику, подрядчик начал принимать бетон», - поделился первый заместитель министра строительного комплекса Московской области Никита Никулин.  

По его словам, рабочие также ведут строительство нового блочно‑комплектного трансформаторного пункта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.

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Министерство строительного комплекса Московской области
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