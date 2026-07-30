В Долгопрудном стартовали монолитные работы по строительству нового корпуса школы
Монолитные работы по строительству нового корпуса школы начались в Долгопрудном
Фото: [Министерство строительного комплекса Московской области]
В Долгопрудном специалисты приступили к монолитным работам по строительству нового корпуса школы № 7. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«Раскрыт первый участок котлована, и на текущей неделе, согласно графику, подрядчик начал принимать бетон», - поделился первый заместитель министра строительного комплекса Московской области Никита Никулин.
По его словам, рабочие также ведут строительство нового блочно‑комплектного трансформаторного пункта.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.