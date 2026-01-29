В Долгопрудном строители приступили к капремонту первой поликлиники

В поликлинике № 1 на улице Павлова в Долгопрудном стартовал капитальный ремонт, он пройдет в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Поликлиника при этом продолжит работать в обычном режиме для всех пациентов, помещения будут закрывать на ремонт этаж за этажом. Строители ведут демонтажные работы, подготовку в подвале и на чердаке и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.