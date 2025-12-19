В Долгопрудном в ЖК «Бригантина» открыли детскую поликлинику
Фото: [ГК «Гранель»]
В ЖК «Бригантина» городского округа Долгопрудный открылась детская поликлиника, рассчитанная на 95 посещений в смену, девелопер проекта ГК «Гранель» возвел объект в рамках комплексного развития территорий на первом этаже жилого дома по адресу: ул. Парковая, д. 46, к. 1. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Площадь объекта составила 516 кв. м, он стал подразделением ГБУЗ МО «Долгопрудненская центральная городская больница». Медучреждение оснастили необходимым оборудованием, в том числе аппаратами УЗИ, ЭКГ, офтальмологическими приборами. Прием ведут педиатры, оториноларинголог, офтальмолог, травматолог-ортопед.
