В Долгопрудном в ЖК «Бригантина» открыли детскую поликлинику

В ЖК «Бригантина» городского округа Долгопрудный открылась детская поликлиника, рассчитанная на 95 посещений в смену, девелопер проекта ГК «Гранель» возвел объект в рамках комплексного развития территорий на первом этаже жилого дома по адресу: ул. Парковая, д. 46, к. 1. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.