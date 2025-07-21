В Долгопрудном возведут новые дома в составе ЖК «Бригантина»

В городском округе Долгопрудный продолжается строительство жилого комплекса «Бригантина», девелопер проекта — ГК «Гранель» ведет работы на нескольких объектах. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Так, в корпусах № 2 и № 3 строители завершают монтаж фасадных систем и устройство кровли, ведут устройство внутридомовых инженерных сетей и не только, в корпусе № 1 выполняют работы на 23-м этаже в секции № 2. В других секциях армирование и бетонирование вертикальных конструкций ведется на 11-16 этажах.

На территории ЖК для жителей обустроили детские и спортивные площадки, прогулочную зону, открыли магазины, кафе, пекарни, аптеки и салоны красоты, ввели в эксплуатацию многоуровневый наземный паркинг, а также подземные парковки. Здесь уже построены три дошкольных учреждения и детская поликлиника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.