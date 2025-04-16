В Долгопрудном возведут ЖК «Бригантина»

В Долгопрудном в рамках комплексного развития территорий возводят жилой комплекс «Бригантина», застройщик ведет работы на нескольких объектах. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Так, в корпусе № 2 и № 3 строители ведут каменную кладку ограждающих конструкций, монтаж фасадной системы, остекление и прокладку внутридомовых инженерных сетей, в корпусе № 1 — армирование и бетонирование вертикальных конструкций и плит перекрытий.

В ведомстве уточнили, что на территории ЖК сдали в эксплуатацию многоуровневый наземный паркинг, построили три дошкольных учреждения и детскую поликлинику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.