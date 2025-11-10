В Долгопрудном ввели в эксплуатацию две новостройки в ЖК «Бригантина»

В ЖК «Бригантина» городского округа Долгопрудный ввели в эксплуатацию корпуса 2 и 3, рассчитанные на 966 семей, ГК «Гранель» выдали соответствующее разрешение. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Во встроенно-пристроенном помещении корпуса 2 разместится детский сад на 135 мест. Общая площадь домов превысила 72,7 тыс. кв. м. Жильцам будут доступны подземный паркинг на 244 машино-места, торговые помещения и другие объекты сферы услуг.

На территории жилого комплекса уже возвели 12 жилых корпусов, три детских сада, сдан в эксплуатацию многоуровневый наземный паркинг на 813 машино-мест, а также готовится к открытию детская поликлиника.

