В Долгопрудном взяли на контроль установление обстоятельств травмирования ребенка при наезде электросамоката

Прокуратура Долгопрудного взяла на контроль установление обстоятельств травмирования ребенка в результате наезда электросамоката. Инцидент произошел вечером 14 мая, сообщили в прокуратуре Московской области.

На Лихачевском проезде мужчина, двигаясь на электросамокате, сбил мальчика в возрасте 10 лет. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.

Как рассказала бабушка мальчика, мужчина помог перенести ребенка на скамейку, однако после этого покинул место происшествия.

Ранее сообщалось, что городская прокуратура Серпухова взяла на контроль расследование дела о хулиганстве в волонтерском центре.