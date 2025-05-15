В Долгопрудном взяли на контроль установление обстоятельств травмирования ребенка при наезде электросамоката
В Долгопрудном устанавливают мужчину, который на электросамокате сбил ребенка
Фото: [Прокуратура МО]
Прокуратура Долгопрудного взяла на контроль установление обстоятельств травмирования ребенка в результате наезда электросамоката. Инцидент произошел вечером 14 мая, сообщили в прокуратуре Московской области.
На Лихачевском проезде мужчина, двигаясь на электросамокате, сбил мальчика в возрасте 10 лет. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.
Как рассказала бабушка мальчика, мужчина помог перенести ребенка на скамейку, однако после этого покинул место происшествия.
Ранее сообщалось, что городская прокуратура Серпухова взяла на контроль расследование дела о хулиганстве в волонтерском центре.