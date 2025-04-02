В Долгопрудном задержали мужчину, угнавшего автомобиль у курьера

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Долгопрудному округу МУ МВД России «Мытищинское» задержали 40-летнего местного жителя, которого подозревают в угоне автомобиля, припаркованного возле одного из домов на улице Набережной. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что двигатель иномарки был заведен, двери были не заперты, в замке зажигания находился ключ. Мужчина воспользовался этим и уехал в соседний двор. Водитель угнанного авто пояснил, что работает курьером. Он признался, что оставил ключ в замке, потому что торопился доставить заказ.

Полицейским удалось задержать злоумышленника. По его словам, своими действиями он хотел проучить доставщика продуктов за оставленную машину без присмотра. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ, ему выдали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Подмосковье задержали грабителя, совершившего серию краж из частных домов на 3 млн рублей.