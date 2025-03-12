В домах Подмосковья в феврале отремонтировали около 550 лифтов по обращениям жителей
По заявкам жителей в МКД Подмосковья за месяц отремонтировали около 550 лифтов
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
По обращениям жителей в многоквартирных домах Подмосковья в феврале отремонтировали порядка 550 лифтов. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В частности, специалисты ремонтировали проводку и канаты, проводили замену деталей лифтового оборудования, восстанавливали работоспособность отдельных механизмов, приводили лифты в порядок после аварий.
Если лифт в доме неисправен, нужно сообщить об этом на номер 122*4 или оставить заявку на сайте Единой диспетчерской службы региона. Ремонт лифтов проводят специализированные компании.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе капитально отремонтируют свыше 4,4 тыс. МКД.