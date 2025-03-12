В домах Подмосковья в феврале отремонтировали около 550 лифтов по обращениям жителей

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

По обращениям жителей в многоквартирных домах Подмосковья в феврале отремонтировали порядка 550 лифтов. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В частности, специалисты ремонтировали проводку и канаты, проводили замену деталей лифтового оборудования, восстанавливали работоспособность отдельных механизмов, приводили лифты в порядок после аварий.

Если лифт в доме неисправен, нужно сообщить об этом на номер 122*4 или оставить заявку на сайте Единой диспетчерской службы региона. Ремонт лифтов проводят специализированные компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе капитально отремонтируют свыше 4,4 тыс. МКД.