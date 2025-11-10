В Домодедово, Ленинском, Орехово-Зуевском и Пушкинском оптимизировали работу шести светофоров

Специалисты подмосковного Центра безопасности дорожного движения за неделю провели оптимизацию работы шести светофорных объектов – в Домодедово, Ленинском, Орехово-Зуевском и Пушкинском. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, они внесли корректировки в синхронизацию трех светофоров на улице Промышленной в микрорайоне Центральном города Домодедово и добавили утренний и вечерний режимы работы. Кроме того, в поселке городского типа Мисайлово Ленинского округа изменили режим работы светофора на Володарском шоссе в выходные дни, увеличив время выезда на шоссе из ЖК «Пригород Лесное», в городе Ивантеевке Пушкинского округа – скорректировали режим светофора на пересечении улиц Новоселки Слободка и Толмачева.

Еще один светофор оптимизировали на 68-м км Носовихинского шоссе недалеко от СНТ Ветеран Орехово-Зуевского округа. Такие работы повышают пропускную способность и снижают число заторов, добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.