В Домодедове на треть завершили капремонт детского сада «Полянка»

В микрорайоне Западный в Домодедово продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 7 — детского сада «Полянка», стройготовность объекта достигла 33%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте работают больше 30 человек. Строители проводят демонтажные и отделочные работы, ведут устройство электросистем и монтаж инженерных сетей. Параллельно проводят ремонт кровли и фасада. Также приступили к благоустройству прилегающей территории», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети». Строители проведут устройство входной группы, замену систем отопления, вентиляции, канализации, закупят новую мебель и оборудование и не только. Ремонт завершат до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.