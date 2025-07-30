В Домодедово капитально отремонтировали большой зал центра культуры и досуга «Импульс»

В Домодедово завершился капитальный ремонт большого зала и сцены центра культуры и досуга «Импульс». Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Учреждение находится на Каширском шоссе. Его помещения были отремонтированы в рамках госпрограммы. Сейчас на объекте ведутся пусконаладочные работы.

В ходе ремонта в центре полностью обновили сцену и зрительный зал. Здесь установили новые кресла и оборудование, заменили коммуникации, механику и одежду сцены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о проекте по трансформации домов культуры региона. Он охватит 50 учреждений.