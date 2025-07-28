В Домодедово, Коломне, Раменском и Люберцах оптимизировали движение на перекрестках

Так, они изменили время работы фаз и синхронизировали светофоры на двух пересечениях Каширского шоссе с улицами Рябиновой и Садовой в Домодедово и изменили режим работы светофора на пересечении улиц Щуровской и Красноармейской в Коломне из-за ремонта моста. Кроме того, эксперты установили адаптивный режим работы на светофорах на пересечении улиц Чугунова и Сосновой в Раменском и на пересечении Рязанского шоссе и улицы Первомайской в поселке городского типа Жилино-1 под Люберцами. На них также изменили режим работы и установили видеодетекторы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.