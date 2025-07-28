В Домодедово, Коломне, Раменском и Люберцах оптимизировали движение на перекрестках
Движение на перекрестках оптимизировали в Домодедово, Коломне, Раменском
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Специалисты подмосковного Центра безопасности дорожного движения оптимизировали движение на пяти перекрестках путем корректировки режима работы светофоров, работы прошли в Домодедово, Коломне, Раменском и Люберцах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, они изменили время работы фаз и синхронизировали светофоры на двух пересечениях Каширского шоссе с улицами Рябиновой и Садовой в Домодедово и изменили режим работы светофора на пересечении улиц Щуровской и Красноармейской в Коломне из-за ремонта моста. Кроме того, эксперты установили адаптивный режим работы на светофорах на пересечении улиц Чугунова и Сосновой в Раменском и на пересечении Рязанского шоссе и улицы Первомайской в поселке городского типа Жилино-1 под Люберцами. На них также изменили режим работы и установили видеодетекторы.
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