В Домодедово на 35% завершили капремонт Востряковского лицея

В микрорайоне Авиационный на площади Гагарина, 5 в Домодедово продолжается капитальный ремонт Востряковского лицея № 1, строительная готовность достигла 35%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств бюджета, в них задействованы 35 строителей и одна единица техники. Подрядчик выполняет кровельные, фасадные и отделочные работы, ведет монтаж окон и не только.

В ходе капитального ремонта в здании площадью 6,6 тыс. кв. м проведут фасадные и кровельные работы, внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замену всех инженерных коммуникаций и не только. Завершить работы планируют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.