В Домодедово наградили двух школьниц, которые самостоятельно потушили пожар в квартире. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Московской области.

Так, за смелость, решительность и грамотные действия, проявленные при тушении пожара, восьмиклассницам гимназии № 5 Алене Кузнецовой и Диане Сливянчук вручили благодарственные письма. Торжественная церемония прошла в актовом зале образовательного учреждения.

Возгорание произошло в квартире одной из девочек в ноябре прошлого года. Школьницы почувствовали запах дыма и начали осматривать все помещения. В результате было обнаружено задымление на кухне и горение вещей на балконе. Школьницы позвонили в диспетчерскую службу и начали тушить пожар самостоятельно. К приезду специалистов им удалось не допустить распространения огня, и пожар был ликвидирован на площади 3 кв. м.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как регион подготовился к пожароопасному сезону.