В Домодедово направили в суд дело о незаконном изготовлении огнестрельного оружия

Домодедовская городская прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном изготовлении огнестрельного оружия и боеприпасов, возбужденное в отношении 40-летнего жителя столицы. Он обвиняется в совершении восьми преступлений по ч. 1 ст. 223 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 222 УК РФ, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в период с января 2018 года по декабрь 2024 года он в качестве хобби купил в интернет-магазине охолощенное оружие. После этого в специально оборудованном помещении гаражного бокса в селе Красный путь он изготовил пригодное к стрельбе огнестрельное оружие из сигнальных, пневматических пистолетов и винтовок, а также боеприпасы к ним. Помимо этого, в своей квартире он хранил бездымный порох. Все они были изъяты из незаконного оборота в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Московской области зарегистрировали более 48 тыс. преступлений.