В Домодедово педагог купила квартиру по программе «Социальная ипотека»

Учитель начальных классов МАОУ «ДОК «Орбита» Людмила Матюнина купила квартиру в городском округе Домодедово по программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Программу реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Педагог узнала про нее от директора образовательного комплекса и решила принять участие, теперь она планирует переезд в собственное жилье.

«В настоящий момент делаем в ней ремонт и надеемся, что уже к лету переедем. При выборе ориентировались на местоположение, было важно жить в шаговой доступности к месту работы. А еще мы хотели купить квартиру именно в новостройке», — рассказала Людмила.

Узнать подробнее об условиях получения соципотеки можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.