В Домодедове после вмешательства прокуратуры восстановили права жителя на получение пенсионного дохода
В Домодедове прокуратура помогла жителю оформить получение двух пенсий
Фото: [прокуратура МО]
В Домодедове благодаря вмешательству городской прокуратуры было восстановлено право жителя на получение двух пенсий. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
В прокуратуру обратился пенсионер и инвалид 3 группы по заболеванию, связанному с катастрофой на Чернобыльской АЭС. Ему отказали в назначении двух пенсионных выплат.
Прокуратура организовала проверку и установила, что при указании причины инвалидности Главное бюро медико-социальной экспертизы по Московской области допустило ошибку. Организации было внесено представление. После его рассмотрения бюро внесло коррективы в медицинскую документацию.
В результате права жителя были восстановлены, и сейчас он получает положенные ему выплаты.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии областной прокуратуры.