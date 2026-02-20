В Домодедове после вмешательства прокуратуры восстановили права жителя на получение пенсионного дохода

В Домодедове благодаря вмешательству городской прокуратуры было восстановлено право жителя на получение двух пенсий. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

В прокуратуру обратился пенсионер и инвалид 3 группы по заболеванию, связанному с катастрофой на Чернобыльской АЭС. Ему отказали в назначении двух пенсионных выплат.

Прокуратура организовала проверку и установила, что при указании причины инвалидности Главное бюро медико-социальной экспертизы по Московской области допустило ошибку. Организации было внесено представление. После его рассмотрения бюро внесло коррективы в медицинскую документацию.

В результате права жителя были восстановлены, и сейчас он получает положенные ему выплаты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии областной прокуратуры.