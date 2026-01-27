В Домодедово поставили на кадастр детский сад в ЖК «Прибрежный Парк»

В ЖК «Прибрежный Парк» городского округа Домодедово поставили на кадастровый учет второй детский сад, рассчитанный на 150 мест, общая площадь здания составила 2,5 тыс. кв. м. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В здании три этажа, оно рассчитано на шесть групп детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Для них обустроили групповые, пищеблок с горячим и холодным цехами, зал для занятий физкультурой, кружковые, музыкальный зал и не только.

На прилегающей территории появились игровые площадки с теневыми навесами, спортивная площадка и многофункциональная площадка для мероприятий.

