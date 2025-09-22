В Домодедово поставили на кадастр дома в составе ЖК «Космос»

В Домодедово поставили на кадастровый учет семь новых домов в жилом комплексе «Космос». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

После постановки на кадастр дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только. В новостройках разместили различные варианты планировок квартир – от студий до трехкомнатных. В подъездах есть помещения для консьержей с зонами хранения колясок и велосипедов.

На прилегающей территории обустроили детские игровые и спортивные площадки, зоны для отдыха. На первых этажах домов от ООО «СЗ «Скала» запланировано открытие необходимых для жителей объектов торговой и социальной инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.