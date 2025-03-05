В Домодедово поставили на кадастр два дома в ЖК «Прибрежный парк»

В Домодедово поставили на кадастровый учет два корпуса в составе ЖК «Прибрежный парк», работу провели Министерство жилищной политики Московской области и Управление Россреестра по региону. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

После постановки домов на кадастр участники долевого строительства смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только.

В новостройках разместили разные варианты квартир — от студий до четырехкомнатных. На первых этажах зданий откроются магазины, аптеки, пункты выдачи заказов и другой ритейл.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.