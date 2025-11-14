В Домодедово прошел кинопоказ в рамках проекта «СМОТРИ.ЗНАЙ.ДУМАЙ!»

Молодежи Подмосковья показали документальный фильм «Будем жить»

Фото: [Министерство информации и молодежной политики Московской области]

В Домодедово прошел кинопоказ в рамках проекта «СМОТРИ.ЗНАЙ.ДУМАЙ!». Так, в Молодежном центре «Победа» показали фильм «Будем жить» Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«Уникальность встречи в Домодедово в том, что после просмотра фильма «Будем жить» ребята смогли пообщаться с настоящими героями — военнослужащими и участниками СВО, которые своими глазами видели события, о которых рассказывает картина», — рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе.

В мероприятии приняли участие порядка 400 представителей молодежи — студентов, волонтеров и активистов молодежных движений из разных округов региона.

Перед началом фильма зрители смогли ознакомиться с экспозицией «Защита суверенитета Российского государства. История и современность». После кинопоказа состоялось обсуждение, в котором приняли участие бойцы СВО.

