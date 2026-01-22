В Домодедово проведут капремонт Ильинской школы

На улице Знаменской, стр. 1Б, села Лобаново городского округа Домодедово продолжается капитальный ремонт учебного корпуса Ильинской средней школы имени полного кавалера ордена Славы И. И. Сидорова, подрядчик приступил к отделочным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к 1 сентября 2026 года.

Площадь здания составляет более 1 тыс. кв. м. В рамках ремонта строителям предстоит обновить фасад, кровлю, заменить все инженерные сети и сантехническое оборудование, установить системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, провести обновление внутренних помещений и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.