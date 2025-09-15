В Домодедово провели экскурсию для участников СВО в рамках программы «Промышленный туризм»

В Домодедово в рамках программы «Промышленный туризм» состоялась экскурсия по территории технопарка «Импульс». Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В мероприятии приняли участие 12 человек. В их число вошли участники СВО и члены их семей.

Гостям рассказали о работе компании, представили процессы производства гидромолотов и навесного оборудования. Все желающие могли задать сотрудникам вопросы.

Мероприятие было организовано совместно с Мининвестом Подмосковья и Ассоциацией ветеранов СВО региона.

