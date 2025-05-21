В Домодедово собственники получили ключи от квартир в ЖК «Оптима»

Собственники квартир дома № 1 в ЖК «Оптима» городского округа Домодедово получили ключи, новоселье в 17-этажном доме отметят 302 семьи. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В проекте жилого комплекса предусмотрено строительство восьми домов (два уже ввели в эксплуатацию), двух детских садов и школы. На первых этажах зданий разместят магазины, аптеки, пункты выдачи, детские и спортивные объекты. Сейчас строители обустраивают дворы с зонами отдыха, детскими и спортивными площадками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.