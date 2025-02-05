В Домодедово стартовал капремонт в детском саду «Полянка», сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области. Учреждение обновят за счет бюджета.

Садик расположен на улице Текстильщиков в микрорайоне Западный. Сейчас в нем демонтируют внутренние конструкции. Эти работы проведут в течение февраля.

После этого в здании отремонтируют крышу и фасад, обновят инженерные сети, проведут внутреннюю отделку, модернизируют пищеблок, установят новое оборудование и мебель.

На время проведения ремонта воспитанников перевели в другие учреждения. Завершить работы планируется к 1 сентября текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству детских садов в регионе.