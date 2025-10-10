В Домодедово в 2026 году откроется новая поликлиника на 216 посещений в смену

В Домодедово в 2026 году будет открыта новая поликлиника на 216 посещений в смену. О ходе возведения объекта рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Учреждение строится в ЖК «Прибрежный парк» в селе Ям. При нем будет расположен пост скорой медпомощи. Площадь трехэтажного здания составит порядка 4 тыс. кв. м.

В поликлинике обустроят кабинеты специалистов, дневной стационар, фильтр-бокс, рентгенологическое отделение, блок вакцинации, аптеку. Здесь будут оказывать помощь взрослым и детям.

Сейчас степень строительной готовности объекта составляет 7%. Поликлинику планируется сдать в конце следующего года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев проверил, как ведется строительство крупной больницы в Балашихе.