В Домодедово в 2026 году откроется новая поликлиника на 216 посещений в смену
Новую поликлинику откроют в Домодедово в 2026 году
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
В Домодедово в 2026 году будет открыта новая поликлиника на 216 посещений в смену. О ходе возведения объекта рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.
Учреждение строится в ЖК «Прибрежный парк» в селе Ям. При нем будет расположен пост скорой медпомощи. Площадь трехэтажного здания составит порядка 4 тыс. кв. м.
В поликлинике обустроят кабинеты специалистов, дневной стационар, фильтр-бокс, рентгенологическое отделение, блок вакцинации, аптеку. Здесь будут оказывать помощь взрослым и детям.
Сейчас степень строительной готовности объекта составляет 7%. Поликлинику планируется сдать в конце следующего года.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев проверил, как ведется строительство крупной больницы в Балашихе.