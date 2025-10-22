В Домодедово в 2026 году завершат капремонт детского сада «Заряночка»

На улице Мирной, д. 6, в селе Растуново городского округа Домодедово продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения «Заряночка» Заревской средней школы, его планируют открыть в 2026 году. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Рабочие приступают к общестроительному этапу, ремонт проводится за счет средств регионального бюджета в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Демография».

Площадь здания составляет более 2,3 тыс. кв. м, в нем заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, установят вентиляционные короба, проведут работы по прокладке инженерных коммуникаций, установят новую мебель и оборудование и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.