В Домодедово в дни январских праздников пройдут забеги, спортивные и развлекательные мероприятия

В дни январских праздников в парках городского округа Домодедово проходят забеги, спортивные и развлекательные мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

Так, например, в четверг, 8 января, в парке «Елочки» с 12:00 до 12:30 гостей ждут подвижные игры на Центральной площади, с 16:00 до 16:30 — вечерняя развлекательная программа. В пятницу, 9 января, с 12:00 до 12:30 пройдут подвижные игры, с 16:00 до 16:30 — вечерняя программа. Кроме того, спортивную часть январских праздников примет лесопарк «Городской лес» – в субботу, 10 января, с 08:50 до 10:00 там состоится забег «5 верст» (старт на волейбольной площадке).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 0+