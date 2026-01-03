В Домодедове в «Забеге обещаний» приняли участие около 150 человек

В первый день 2026 года в городском округе Домодедово прошел традиционный «Забег обещаний». Спортивную акцию провели уже в шестой раз.

Аналогичный забег провели и в Реутове в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье».

В этом году символичную дистанцию 2026 метров в Домодедове пробежали около 150 участников. Забег проходил в свободном формате: горожане преодолевали маршрут бегом или шагом вместе с детьми, колясками, домашними питомцами.

Дирекция парков Домодедова поблагодарила всех участников и организаторов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабных спортивных мероприятиях, запланированных в регионе на зиму.