В Домодедове в «Забеге обещаний» приняли участие около 150 человек

Около 150 жителей Домодедова начали год с «Забега обещаний»
Фото: [МАУК «Городские парки Домодедово»]
В первый день 2026 года в городском округе Домодедово прошел традиционный «Забег обещаний». Спортивную акцию провели уже в шестой раз.
Аналогичный забег провели и в Реутове в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье».
В этом году символичную дистанцию 2026 метров в Домодедове пробежали около 150 участников. Забег проходил в свободном формате: горожане преодолевали маршрут бегом или шагом вместе с детьми, колясками, домашними питомцами.
Дирекция парков Домодедова поблагодарила всех участников и организаторов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабных спортивных мероприятиях, запланированных в регионе на зиму.