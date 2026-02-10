В Домодедово возобновили строительные работы в ЖК «Оптима» на Текстильщиков

В Подмосковье после заморозки возобновили строительные работы в ЖК «Оптима» на Текстильщиков, новый девелопер — ГК «Премьера» из Ульяновска завершает проект по дострою жилого комплекса в микрорайоне Востряково города Домодедово. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Завершить работы планируют в 2028 году, в 17-этажный дом в микрорайоне Западный переедут 560 семей. На строительной площадке ЖК «Оптима» завозят железобетонные конструкции, осуществляют их монтаж на трех секциях дома, ведут работы по обварке конструкций.

Директор ООО «Специализированный застройщик ТЕКСТИЛЬЩИКОВ» Сергей Саранский уточнил, что строительство ведется за счет привлечения проектного банковского финансирования. Глава округа Евгения Хрусталева добавила, что все процессы находятся под контролем администрации муниципалитета.

В проект входит обустройство двора с зонами отдыха детскими и спортивными площадками, на первых этажах расположатся магазины, аптеки, пункты выдачи, детские и спортивные объекты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья.