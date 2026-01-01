В Домодедово выбрали председателя юнармейского движения на 2026 год

В детском молодежном центре «Альбатрос» в Домодедово прошел пятый слет командиров юнармейских отрядов «Время выбирает нас». В рамках мероприятия были подведены итоги работы движения за 2025 год и определен председатель совета командиров «Юнармии» городского округа на 2026 год.

В Подмосковье до этого провели межведомственный координационный совет, в ходе которого подвели итоги работы по патриотическому воспитанию молодежи, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

В слете в Домодедово приняли участие лидеры школьных отрядов, представители системы образования и руководители патриотических объединений. Ключевым событием встречи стало открытое голосование командиров. Также наградили лучших юнармейцев за вклад в развитие патриотического движения и активную общественную работу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на культурные и спортивные мероприятия.