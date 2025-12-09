В Домодедово вынесли обвинительный приговор по делу о незаконном изготовлении оружия

Домодедовский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о незаконном изготовлении огнестрельного оружия и боеприпасов, возбужденному в отношении 40-летнего москвича. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Его обвиняют по ч. 1 ст. 223 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 222 УК РФ, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ.

По данным ведомства, в период с января 2018 года по декабрь 2024 года он в качестве хобби купил в интернет-магазине охолощенное оружие. После этого в специально оборудованном помещении гаражного бокса в селе Красный путь он изготовил пригодное к стрельбе огнестрельное оружие из сигнальных, пневматических пистолетов и винтовок, а также боеприпасы к ним.

Помимо этого, в своей квартире он хранил бездымный порох. Все они были изъяты из незаконного оборота в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий.