В Домодедово взяли на контроль ДТП с погибшим годовалым ребенком

Домодедовская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП, в котором погиб годовалый ребенок, инцидент произошел в среду, 4 марта, примерно в 17:00 на 42-м километре автодороги М-4 «Дон». Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, водитель автомобиля «Киа» столкнулся с движущимся в попутном направлении погрузчиком, который убирал снег с обочины. В результате аварии травмы получили 44-летняя женщина и ее малолетний сын. Их госпитализировали в медицинское учреждение, однако, ребенок скончался. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ.

