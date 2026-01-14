В Домодедово завершился демонтаж в рамках капремонта Востряковского лицея

В микрорайоне Авиационный на площади Гагарина, 5 в Домодедово продолжается капитальный ремонт Востряковского лицея № 1, подрядчик завершил демонтажные и приступил к кровельным, фасадным и отделочным работам, а также монтажу инженерных систем, окон. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств бюджета, их планируют завершить к 1 сентября 2026 года.

Площадь здания составляет 6,6 тыс. кв. м. В нем проведут фасадные и кровельные работы, внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замену всех инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.