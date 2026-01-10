В Дубне для школьников закупят новую мебель на 5 млн рублей
Новую мебель на 5 млн рублей закупят для школьников Дубны
Фото: [Администрация г.о. Дубна]
В 2026 году для общеобразовательных учреждений Дубны планируют закупить новую мебель — парты, стулья, шкафы, на эти цели направят бюджет в размере 5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.
Помимо этого, в муниципалитете обновляют специфическую мебель в кабинетах химии, физики и информатики. Их оборудуют и оснащаются в соответствии с современными технологиями.
«Сегодня мы проводим капитальные ремонты, обновляем классы и закупаем современное оборудование, строим школьные стадионы — все ради того, чтобы и ученикам, и педагогам было комфортно», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.