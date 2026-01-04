В Дубне для участников СВО подготовили 15 автомобилей

В Дубне для отправки в зону специальной военной операции за год подготовили 15 автомобилей и восемь мотоциклов., в новогодние каникулы машину марки Нива передали на Сумское направление бойцам 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.