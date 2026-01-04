В Дубне для участников СВО подготовили 15 автомобилей
Фото: [Администрация г.о. Дубна]
В Дубне для отправки в зону специальной военной операции за год подготовили 15 автомобилей и восемь мотоциклов., в новогодние каникулы машину марки Нива передали на Сумское направление бойцам 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
В общей сложности за год волонтеры благотворительного фонда «Батальон»организовали более 50 поездок в зону СВО. Им удалось доставить сотни килограммов медикаментов, провизии, экипировки, маскировочных сетей и оборудования. В формировании отправлений помогали школы и детские сады, участники программы «Активное долголетие», православное сообщество и предприятия города.
«Волонтерские организации наукограда ежегодно вносят огромный вклад в Победу. Это и сотни маскировочных сетей, и килограммы гумпомощи и километры дорог, которые проезжают добровольцы для доставки необходимых медикаментов, оборудования на передовую», - подчеркнул глава округа Максим Тихомиров.
